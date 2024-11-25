بذور الشيا .. مشروب مذهل يساعد في إنقاص الوزن

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 02:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

بذور الشيا قد تساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب واضطرابات ضربات القلب، وذلك بفضل احتوائها على الأحماض الدهنية أوميغا-3 التي تدعم صحة القلب.

تساعد بذور الشيا على إطلاق الجلوكوز ببطء، مما يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة ويمنع الارتفاعات المفاجئة. وقد أظهرت الدراسات أن تناول بذور الشيا يمكن أن يكون مفيدًا في إدارة مرض السكري من النوع الثاني، حيث يعزز فقدان الوزن ويقلل من الدهون الحشوية.

أصبحت عادة شرب ماء بذور الشيا شائعة مؤخرًا كوسيلة لتعزيز الشعور بالشبع والحد من الإفراط في تناول الطعام. إحدى الدراسات أظهرت أن تناول بذور الشيا مع الزبادي أدى إلى تقليل الشهية وزيادة الشعور بالامتلاء، مما ساهم في تقليل كمية الطعام المستهلكة في الوجبات التالية.

على الرغم من أن الأدلة حول تأثير بذور الشيا المباشر على فقدان الوزن لا تزال محدودة، إلا أن احتواء بذور الشيا على كمية كبيرة من الألياف يجعلها إضافة مفيدة لنظام غذائي صحي. أشارت دراسة إلى أن تناول 30 جرامًا من الألياف يوميًا قد يساعد في تعزيز فقدان الوزن.