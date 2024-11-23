نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البلجيكي (15): المتصدر ينتظر رويال شارلروا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
ينزل فريق سينت ترويدنس في ضيافة كلوب بروج، اليوم السبت، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري البلجيكي بكرة القدم.
ويلعب اليوم أيضاً ستاندر دو لياج مع سيركل بروج الساعة 20:15، وجينك مع رويال شارلروا الساعة 22:45.
أمس، تعادل رويال أنتويرب وديندر 1-1 في افتتاح مباريات هذه الجولة.
ترتيب فرق المقدمة
1- جينك: 31 نقطة
2- رويال أنتويرب: 27 نقطة
3- كلوب بروج: 25 نقطة
4- أندرلخت: 23 نقطة
5- جينت: 22 نقطة