الدوري البلجيكي (15): المتصدر ينتظر رويال شارلروا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل فريق سينت ترويدنس في ضيافة كلوب بروج، اليوم السبت، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري البلجيكي بكرة القدم.

ويلعب اليوم أيضاً ستاندر دو لياج مع سيركل بروج الساعة 20:15، وجينك مع رويال شارلروا الساعة 22:45.

أمس، تعادل رويال أنتويرب وديندر 1-1 في افتتاح مباريات هذه الجولة.

ترتيب فرق المقدمة

1- جينك: 31 نقطة

2- رويال أنتويرب: 27 نقطة

3- كلوب بروج: 25 نقطة

4- أندرلخت: 23 نقطة

5- جينت: 22 نقطة