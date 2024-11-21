أعراض التهاب المفاصل.. اكتشفها

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 09:56 صباحاً - ما هو التهاب المفاصل؟

التهاب المفاصل هو حالة طبية شائعة تؤثر على الملايين من الناس حول العالم. يتسبب هذا المرض في التهاب واحد أو أكثر من المفاصل في الجسم، مما يؤدي إلى الألم والتورم والتصلب. على الرغم من أن التهاب المفاصل يمكن أن يؤثر على الأشخاص في أي عمر، إلا أنه أكثر شيوعًا بين كبار السن. هناك أنواع عديدة من التهاب المفاصل، أبرزها التهاب المفاصل الروماتويدي وهشاشة العظام.

الأعراض الشائعة لالتهاب المفاصل

إذا كنت تعاني أو تشك في إصابتك بالتهاب المفاصل، فمن المهم ملاحظة الأعراض التالية:

ألم المفاصل: الألم هو أحد أكثر الأعراض شيوعاً لالتهاب المفاصل، وقد يكون ثابتًا أو يظهر ويختفي.

الألم هو أحد أكثر الأعراض شيوعاً لالتهاب المفاصل، وقد يكون ثابتًا أو يظهر ويختفي. التورم: قد يلاحظ الشخص تورمًا في المفصل، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بسخونة واحمرار.

قد يلاحظ الشخص تورمًا في المفصل، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بسخونة واحمرار. التصلب: الشعور بتصلب المفاصل، خاصة بعد الاستيقاظ من النوم أو بعد فترات من الجلوس دون حركة.

الشعور بتصلب المفاصل، خاصة بعد الاستيقاظ من النوم أو بعد فترات من الجلوس دون حركة. فقدان القدرة على الحركة الطبيعية: قد يفقد الشخص القدرة على تحريك المفصل بشكل طبيعي، مما يؤثر على الأنشطة اليومية.

قد يفقد الشخص القدرة على تحريك المفصل بشكل طبيعي، مما يؤثر على الأنشطة اليومية. احساس بتدفق الحرارة: حيث يشعر الشخص بحرارة موضعية في المنطقة المصابة.

متى يجب استشارة الطبيب؟

يمكن لأعراض التهاب المفاصل أن تتفاوت في شدتها من شخص لآخر. في حال كنت تعاني من أعراض مؤذية أو مستمرة، فقد يكون من الضروري زيارة الطبيب. ينصح بالتوجه للرعاية الطبية في الحالات التالية:

الألم شديد ولا يخف بالأدوية المعتادة.

صعوبة في أداء الأعمال اليومية والنشاطات المعتادة.

تورم مصحوب بحمى أو فقدان الوزن المفاجئ.

العلاجات المتاحة

يتوفر العديد من العلاجات لالتهاب المفاصل، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تخفيف الأعراض وتحسين جودة الحياة. من بين العلاجات الشائعة:

الأدوية: مثل مضادات الالتهاب والمسكنات التي تساعد في تخفيف الألم.

مثل مضادات الالتهاب والمسكنات التي تساعد في تخفيف الألم. العلاج الطبيعي: الذي يساهم في تحسين حركة المفاصل وتقويتها.

الذي يساهم في تحسين حركة المفاصل وتقويتها. التدخل الجراحي: في الحالات المتقدمة قد يكون الجراحة ضرورية لتصحيح المشكلات الهيكلية.

يمكن أن يساعدك فهم أعراض التهاب المفاصل على التحكم بشكل أفضل في حالتك واتخاذ الخطوات المناسبة للعلاج. العناية بمفاصلك واتباع نصائح الطبيب يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في تحسين جودة حياتك.