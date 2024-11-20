نشكركم على متابعتكم خبر مشروبات يجب تناولها بعد سن الأربعين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:52 مساءً - بعد سن الأربعين، يصبح الجسم بحاجة إلى عناية خاصة، وتلعب المشروبات دورًا هامًا في الحفاظ على الصحة العامة، إليك بعض المشروبات التي ينصح بتناولها بعد هذا العمر:
- الماء: الحفاظ على الترطيب ضروري لصحة البشرة والوظائف الحيوية.
- شاي الأعشاب: مثل شاي النعناع أو البابونج، يساعدان في تهدئة الأعصاب وتحسين الهضم.
- عصائر الفواكه الطبيعية: مثل عصير البرتقال أو الرمان، غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تعزز المناعة.
- الحليب أو بدائل الحليب: يحتوي على الكالسيوم وفيتامين D، مما يساعد في تقوية العظام.
- سموثي الخضار والفواكه: يمكن أن تحتوي على السبانخ، الموز، والتوت، مما يوفر الفيتامينات والمعادن المفيدة.
- شاي الأخضر: غني بمضادات الأكسدة، ويساعد في تعزيز الأيض ودعم صحة القلب.
- مشروبات البروتين: يمكن أن تكون مفيدة للحفاظ على الكتلة العضلية خاصة بعد سن الأربعين.
- عصير الشمندر: يساعد في تحسين الدورة الدموية ويدعم صحة القلب.
- ماء جوز الهند: مرطب طبيعي ويمد الجسم بالكElectrolytes.
- مغلي الزنجبيل: يساعد في تخفيف الالتهابات ودعم صحة الجهاز الهضمي.
نصائح عامة:
- حاولي تناول مشروبات طبيعية وغير محلاة قدر الإمكان.
- تأكدي من تنويع مشروباتك للحصول على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية.
- استشيري طبيبك أو أخصائي التغذية إذا كان لديك أي حالات صحية خاصة.
اختيار هذه المشروبات يمكن أن يساعد في تعزيز صحتك ورفاهيتك بعد سن الأربعين.