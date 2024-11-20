مشروبات يجب تناولها بعد سن الأربعين

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:52 مساءً - بعد سن الأربعين، يصبح الجسم بحاجة إلى عناية خاصة، وتلعب المشروبات دورًا هامًا في الحفاظ على الصحة العامة، إليك بعض المشروبات التي ينصح بتناولها بعد هذا العمر:

الماء: الحفاظ على الترطيب ضروري لصحة البشرة والوظائف الحيوية.

شاي الأعشاب: مثل شاي النعناع أو البابونج، يساعدان في تهدئة الأعصاب وتحسين الهضم.

عصائر الفواكه الطبيعية: مثل عصير البرتقال أو الرمان، غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تعزز المناعة.

الحليب أو بدائل الحليب: يحتوي على الكالسيوم وفيتامين D، مما يساعد في تقوية العظام.

سموثي الخضار والفواكه: يمكن أن تحتوي على السبانخ، الموز، والتوت، مما يوفر الفيتامينات والمعادن المفيدة.

شاي الأخضر: غني بمضادات الأكسدة، ويساعد في تعزيز الأيض ودعم صحة القلب.

مشروبات البروتين: يمكن أن تكون مفيدة للحفاظ على الكتلة العضلية خاصة بعد سن الأربعين.

عصير الشمندر: يساعد في تحسين الدورة الدموية ويدعم صحة القلب.

ماء جوز الهند: مرطب طبيعي ويمد الجسم بالكElectrolytes.

مغلي الزنجبيل: يساعد في تخفيف الالتهابات ودعم صحة الجهاز الهضمي.

نصائح عامة:

حاولي تناول مشروبات طبيعية وغير محلاة قدر الإمكان.

تأكدي من تنويع مشروباتك للحصول على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية.

استشيري طبيبك أو أخصائي التغذية إذا كان لديك أي حالات صحية خاصة.

اختيار هذه المشروبات يمكن أن يساعد في تعزيز صحتك ورفاهيتك بعد سن الأربعين.