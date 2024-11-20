بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 10:54 مساءً - تنظيف البطاطين في فصل الشتاء مهم للحفاظ على نظافتها ونعومتها، ولتوفير بيئة نوم صحية. إليك بعض الخطوات البسيطة التي يمكنكِ اتباعها:

إليك خطوات بسيطة لتنظيف البطاطين في فصل الشتاء:

التحقق من التعليمات: قبل البدء، تأكدي من قراءة ملصق العناية الخاص بالبطانية. بعض البطاطين تحتاج إلى غسل يدوي، بينما يمكن غسل أخرى في الغسالة.

إزالة الأتربة والشوائب: استخدمي فرشاة ناعمة لإزالة الأتربة أو الغبار من البطانية. يمكنك أيضًا هزها جيدًا في الهواء الطلق.

الغسيل:

في الغسالة:

استخدمي دورة غسيل لطيفة مع ماء بارد، واختاري مسحوق غسيل لطيف.

تأكدي من عدم تحميل الغسالة أكثر من اللازم حتى يتم غسل البطانية بشكل جيد.

غسل يدوي:

إذا كانت البطانية حساسة، املئي حوضًا بالماء البارد وأضيفي مسحوق غسيل لطيف. اغسلي البطانية برفق ثم اشطفيها جيدًا.

التجفيف

في المجفف:

إذا كانت البطانية قابلة للاستخدام في المجفف، استخدمي حرارة منخفضة وأضيفي كرات تنشيف للمساعدة في الحفاظ على شكلها.

التجفيف بالهواء:

إذا كانت البطانية غير قابلة للاستخدام في المجفف، علقّيها على حبل أو افرشيها على سطح مستوٍ في مكان جيد التهوية بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

الكي (إذا لزم الأمر)

إذا كانت البطانية بحاجة إلى الكي، استخدمي درجة حرارة منخفضة وغطّيها بقطعة قماش رقيقة لحمايتها.

التخزين

عند الانتهاء من التنظيف، تأكدي من تخزين البطانية في مكان جاف وبارد، بعيدًا عن الرطوبة.

نصائح إضافية:

يمكن استخدام معطرات الملابس في مرحلة الشطف لإضافة رائحة منعشة.

تأكدي من أن البطانية جافة تمامًا قبل تخزينها لتجنب العفن.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك الحفاظ على بطاطينك نظيفة وجاهزة للاستخدام خلال فصل الشتاء!