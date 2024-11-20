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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 10:54 مساءً - تنظيف البطاطين في فصل الشتاء مهم للحفاظ على نظافتها ونعومتها، ولتوفير بيئة نوم صحية. إليك بعض الخطوات البسيطة التي يمكنكِ اتباعها:
إليك خطوات بسيطة لتنظيف البطاطين في فصل الشتاء:
- التحقق من التعليمات: قبل البدء، تأكدي من قراءة ملصق العناية الخاص بالبطانية. بعض البطاطين تحتاج إلى غسل يدوي، بينما يمكن غسل أخرى في الغسالة.
- إزالة الأتربة والشوائب: استخدمي فرشاة ناعمة لإزالة الأتربة أو الغبار من البطانية. يمكنك أيضًا هزها جيدًا في الهواء الطلق.
- الغسيل:
في الغسالة:
- استخدمي دورة غسيل لطيفة مع ماء بارد، واختاري مسحوق غسيل لطيف.
- تأكدي من عدم تحميل الغسالة أكثر من اللازم حتى يتم غسل البطانية بشكل جيد.
غسل يدوي:
- إذا كانت البطانية حساسة، املئي حوضًا بالماء البارد وأضيفي مسحوق غسيل لطيف. اغسلي البطانية برفق ثم اشطفيها جيدًا.
- التجفيف
في المجفف:
- إذا كانت البطانية قابلة للاستخدام في المجفف، استخدمي حرارة منخفضة وأضيفي كرات تنشيف للمساعدة في الحفاظ على شكلها.
التجفيف بالهواء:
- إذا كانت البطانية غير قابلة للاستخدام في المجفف، علقّيها على حبل أو افرشيها على سطح مستوٍ في مكان جيد التهوية بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.
- الكي (إذا لزم الأمر)
إذا كانت البطانية بحاجة إلى الكي، استخدمي درجة حرارة منخفضة وغطّيها بقطعة قماش رقيقة لحمايتها.
- التخزين
عند الانتهاء من التنظيف، تأكدي من تخزين البطانية في مكان جاف وبارد، بعيدًا عن الرطوبة.
نصائح إضافية:
- يمكن استخدام معطرات الملابس في مرحلة الشطف لإضافة رائحة منعشة.
- تأكدي من أن البطانية جافة تمامًا قبل تخزينها لتجنب العفن.
باتباع هذه الخطوات، يمكنك الحفاظ على بطاطينك نظيفة وجاهزة للاستخدام خلال فصل الشتاء!