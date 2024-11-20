تعرف على الفوائد الصحية لشرب كوب من الكاكاو يومياً

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 09:56 صباحاً - أظهرت دراسة جديدة أن تناول كوب من الكاكاو الغني بمركبات الفلافانول يمكن أن يساهم في تقليل الآثار السلبية للوجبات الدهنية، خصوصًا خلال فترات التوتر. وقد نُشرت هذه الدراسة في مجلة “Food And Function” وتم نقلها بواسطة صحيفة “إندبندنت”.

وأشار خبراء التغذية في جامعة برمنغهام، بقيادة الدكتورة كاتارينا رينديرو، إلى أن اختيارات الطعام أثناء فترات الضغط النفسي تلعب دورًا حيويًا في صحة القلب والأوعية الدموية. وأوضحت الدراسة أن الفلافانول، وهي مركبات موجودة في الكاكاو والشاي والتفاح، تساهم في تحسين ضغط الدم وتعزيز صحة الأوعية الدموية.

لفهم هذه العلاقة بشكل أفضل، طلب الباحثون من 23 شخصًا تناول وجبة غنية بالدهون تتكون من الكرواسون والجبن والزبدة والحليب كامل الدسم، مع تقديم مشروب كاكاو غني بالفلافانول أو منخفض الفلافانول. بعد ذلك، خضع المشاركون لاختبار رياضي ذهني استمر لمدة ثماني دقائق، حيث تم قياس معدل ضربات القلب وضغط الدم وتدفق الدم في الساعد قبل وبعد الاختبار.

ووجد الباحثون أن الضغط الناتج عن الاختبار أدى إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب، بينما ساهم تناول الوجبة الدهنية مع مشروب منخفض الفلافانول في تقليل كفاءة الأوعية الدموية.