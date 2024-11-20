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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خوسيه فيليكس، إبراهيم دياز على الرغم من اهتمام الميلان بالتعاقد مع معه في الانتقالات الصيفية المقبلة إلا أن موقف ريال مدريد واضحًا في هذا الموقف.

موقف ريال مدريد من رحيل دياز

وعبرت إدارة ريال مدريد إنه مجال لرحيل النجم المغربي عن الميرينجي، خاصة بعد تألقه في الموسم الحالي وأصبح ورقة يمكن لكارلو أنشيلوتي الاعتماد عليها وسط الإصابات التي تطارد لاعبي فريق في كل مباراة.

وأحرز دياز سبعة أهداف مع منتخب المغرب منها ثلاثية أمام ليسوتو، وقد يكون هناك فرصة تواجده في تشكيلة الملكي خلال الفترة القادمة.

وفي ظل مستواه حاليًا مع منتخب بلاده يمكن لريال مدريد أن يجدد عقده الذي سينتهي في صيف 2027 وتحسين راتبه، مما يغلق كل المحالاوت لرحيله عن النادي.