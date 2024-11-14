أنشيلوتي يتلقى أنباء سارة بشأن لوكاس فاسكيز

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 05:53 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، تلقى أنباء سارة، بشأن إصابة مدافع الفريق، لوكاس فاسكيز.

فاسكيز كان قد تعرض للإصابة أثناء مواجهة أوساسونا، في الجولة 13 من الدوري الإسباني، وتم تشخيص إصابته في العضلة المقربة الطويلة في ساقه اليسرى، وكانت مدة غيابه المتوقعة عن الملاعب تصل ل-4 أسابيع.

ولكن بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، يثق أطباء الملكي بأن لوكاس فاسكيز سيتعافى من إصابته قريباً..

وأشارت الصحيفة، أن فاسكيز سيلحق بمواجهة ليفربول في ملعب “أنفيلد” المقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويعد فاسكيز الخيار الوحيد في مركز الظهير الأيمن ضمن قائمة الفريق الأول، نظراً لإصابة داني كارفاخال بقطع في الرباط الصليبي.

وفي حال عدم لحاق فاسكيز، بمباراة ليفربول فإن أنشيلوتي قد يستعين بفالفيردي لشغل هذا المركز، أو الاعتماد على خيسوس فورتيا، لاعب الأكاديمية.