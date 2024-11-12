“الشاي بالحليب: متعة صحية أم خطورة؟ الدليل الشامل للكميات والتوقيت الأمثل”

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 10:54 صباحاً - متابعة بتول ضوا

يعتبر الشاي بالحليب من المشروبات المحببة لدى الكثيرين حول العالم، ويتميز بمذاقه اللذيذ وخصائصه المنعشة. ولكن هل هذا المشروب محبوب الجميع يحمل فوائد صحية أم أنه قد يسبب بعض الأضرار؟ وما هي الكمية والتوقيت المناسبين لشربه؟ هذا ما سنتناوله في هذا المقال

مصدر للطاقة: يحتوي الشاي بالحليب على الكافيين الذي يساعد على زيادة اليقظة والتركيز.

مضادات الأكسدة: يزود الشاي بالحليب الجسم بمضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الخلايا من التلف.

مصدر للكالسيوم: الحليب المضاف إلى الشاي يعتبر مصدراً جيداً للكالسيوم الضروري لصحة العظام والأسنان.

مضاد للالتهابات: بعض المركبات الموجودة في الشاي قد تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم.

السكر: يضاف السكر عادة إلى الشاي بالحليب، مما يزيد من السعرات الحرارية وقد يساهم في زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري.

الكافيين: الإفراط في تناول الكافيين قد يسبب الأرق، القلق، وزيادة ضربات القلب.

الدهون المشبعة: الحليب كامل الدسم يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

التداخل مع بعض الأدوية: قد يتفاعل الكافيين الموجود في الشاي مع بعض الأدوية، لذلك يجب استشارة الطبيب قبل تناوله إذا كنت تتناول أي أدوية.

الكمية: لا يوجد إجماع على الكمية المثالية للشاي بالحليب، ولكن ينصح بتناول كوب أو كوبين يومياً كحد أقصى.

التوقيت: يفضل تجنب شرب الشاي بالحليب قبل النوم مباشرة لتجنب الأرق. كما ينصح بتناوله بعد الوجبات لتقليل تأثيره على امتصاص الحديد.