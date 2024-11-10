ما هي مخاطر نقص حمض الفوليك للحامل؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 01:54 صباحاً - أهمية حمض الفوليك خلال فترة الحمل

يُعتبر حمض الفوليك من العناصر الغذائية الأساسية للمرأة الحامل، حيث يلعب دوراً حيوياً في دعم نمو الجنين وتطويره بشكل سليم. يتم توصية النساء اللاتي يخططن للحمل أو الحوامل بالفعل بتناول كميات كافية من حمض الفوليك لتجنب العديد من المخاطر الصحية المحتملة.

أضرار نقص حمض الفوليك على الحامل والجنين

النقص في حمض الفوليك يمكن أن يؤدي إلى عدد من المشكلات الصحية الخطيرة التي قد تؤثر على كل من الأم والجنين. يمكن تلخيص هذه المخاطر فيما يلي:

للجنين

عيوب الأنبوب العصبي: تعتبر من أكثر المخاطر شيوعاً لنقص حمض الفوليك، وينتج عنها مشاكل في الدماغ والعمود الفقري، مثل السنسنة المشقوقة وانعدام الدماغ.

تعتبر من أكثر المخاطر شيوعاً لنقص حمض الفوليك، وينتج عنها مشاكل في الدماغ والعمود الفقري، مثل السنسنة المشقوقة وانعدام الدماغ. مشاكل في النمو: قد يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى تباطؤ في النمو الطبيعي للجنين وزيادة خطر الولادة المبكرة.

قد يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى تباطؤ في النمو الطبيعي للجنين وزيادة خطر الولادة المبكرة. عيوب القلب: يمكن أن يزيد نقص حمض الفوليك من خطر ظهور تشوهات خلقية في القلب.

للأم

فقر الدم: يعتبر حمض الفوليك عنصراً مهماً في تكوين خلايا الدم الحمراء، ونقصه قد يؤدي إلى فقر الدم ما يسبب التعب والإرهاق.

يعتبر حمض الفوليك عنصراً مهماً في تكوين خلايا الدم الحمراء، ونقصه قد يؤدي إلى فقر الدم ما يسبب التعب والإرهاق. خطر الإجهاض: الدراسات تظهر أن نقص حمض الفوليك يرتبط بزيادة خطر الإجهاض.

كيفية تأمين حمض الفوليك خلال الحمل

لتجنيب هذه المخاطر، يُنصح بتناول المكملات الغذائية التي تحتوي على حمض الفوليك بالإضافة إلى الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين. من أهم مصادر حمض الفوليك الغذائية:

الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ والكرنب.

الفواكه مثل البرتقال والموز.

البقوليات مثل العدس والفاصوليا.

المنتجات الحاوية على الحبوب المدعمة.

الخاتمة

يجب أن تكون صحة الجنين والحامل من الأولويات الأساسية. تناول حمض الفوليك بالكميات الموصى بها يساعد في تقليل المخاطر المرتبطة بنقصه ويضمن صحة أفضل للأم والجنين. من الضروري استشارة الطبيب للحصول على توصيات ملائمة حول تناول المكملات الغذائية وضبط الحمية الغذائية.