أعراض تكشف الإصابة بالسكتة الدماغية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 10:58 مساءً - ما هي السكتة الدماغية؟

السكتة الدماغية هي حالة طبية خطيرة تتطلب تدخلًا فوريًا. تحدث عندما يتوقف أو ينخفض تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، مما يؤثر على قدرة خلايا الدماغ على العمل بشكل صحيح. يمكن أن تؤدي السكتة الدماغية إلى تلف دائم في الدماغ أو حتى الموت إذا لم يتم التعامل معها بسرعة.

الأعراض الشائعة التي تشير إلى السكتة الدماغية

يجب الانتباه لمجموعة من الأعراض التي قد تكون مؤشراً على حدوث السكتة الدماغية. من المهم التعرف على هذه الأعراض لضمان الحصول على الرعاية الطبية في الوقت المناسب.

تغيرات مفاجئة في الرؤية

قد يواجه الشخص صعوبة في الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما. يمكن أن يظهر هذا العرض كضباب في الرؤية أو رؤية مزدوجة.

صعوبة في الكلام والفهم

يمكن أن يواجه الفرد صعوبة في التحدث بوضوح أو يجد صعوبة في فهم الكلام. هذا العرض شائع ويجب أخذه على محمل الجد.

شعور بالدوار أو فقدان التوازن

الشعور فجأة بالدوار أو فقدان التوازن يمكن أن يكون علامة على وجود مشكلة خطيرة. يحدث ذلك عندما تتأثر منطقة معينة من الدماغ بسبب نقص تدفق الدم.

الضعف المفاجئ في الذراع أو الساق

إذا شعرت بضعف أو خدر في الذراع أو الساق خاصة في جانب واحد من الجسم، فقد يكون هذا دليلاً على السكتة الدماغية. تجرب رفع الذراعين معًا ومعرفة إذا كان أحدهما يسقط بشكل غير طبيعي يمكن أن يكون اختبارًا بسيطًا للكشف عن ذلك.

ارتخاء وجه مفاجئ، عادة ما يكون في جانب واحد.

الصداع الحاد دون سبب واضح.

فقدان الوعي أو الإغماء.

ماذا تفعل إذا شككت في حدوث سكتة دماغية؟

إذا شككت في أن شخصًا ما يعاني من سكتة دماغية، يجب عليك اتخاذ إجراء عاجل والاتصال بخدمات الطوارئ الطبية على الفور. التدخل السريع هو المفتاح للحد من الأضرار طويلة المدى وزيادة فرص النجاة. من الأفضل محاولة تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات للمتخصصين الطبيين عند وصولهم.

الوقاية ودور الحياة الصحية

تلعب الوقاية دورًا مهمًا في تجنب السكتات الدماغية. يمكن تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية من خلال تبني نمط حياة صحي يتضمن:

اتباع نظام غذائي صحي وغني بالفواكه والخضروات.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

الإقلاع عن التدخين وتقليل استهلاك المشروبات الكحولية.

الحفاظ على مستويات ضغط الدم تحت السيطرة.

باتباع هذه العادات الصحية، يمكن للأفراد تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والمساهمة في تحسين نوعية حياتهم بشكل عام.