أحجار الحظ والسعادة لمواليد برج السرطان: دليل شامل لاختيار الحجر الكريم المثالي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 10:58 صباحاً - متابعة بتول ضوا

يعتبر برج السرطان من الأبراج المائية الحساسة، تتميز شخصيته بالعمق العاطفي والاهتمام بالمنزل والعائلة. ولهذا، فإن اختيار الحجر الكريم المناسب لمولود السرطان ليس مجرد اختيار عشوائي، بل هو اختيار يهدف إلى تعزيز طاقته الإيجابية وتلبية احتياجاته العاطفية.

حجر القمر: يعتبر حجر القمر الحجر التقليدي لمواليد برج السرطان، فهو يهدئ العواطف المتقلبة ويضفي على حامله السكينة والطمأنينة. كما أنه يعزز الحدس والإبداع.

اللؤلؤ: يرمز اللؤلؤ إلى النقاء والبراءة، وهو يمنح مواليد السرطان الشعور بالأمان والحماية. كما أنه يساعد على تقوية العلاقات الاجتماعية.

الزبرجد: يساهم الزبرجد في تخفيف التوتر والقلق، وهو يمنح مواليد السرطان الطاقة الإيجابية والتفاؤل.

عين النمر: يعزز عين النمر الثقة بالنفس والشجاعة، وهو يحمي من الطاقة السلبية ويجلب الحظ السعيد.

التوازن العاطفي: تساعد الأحجار الكريمة في تهدئة العواطف المتقلبة وتقليل التوتر والقلق.

تعزيز الثقة بالنفس: تمنح الأحجار الكريمة مواليد السرطان الشعور بالقوة والثقة بأنفسهم.

جذب الطاقة الإيجابية: تساعد الأحجار الكريمة في طرد الطاقة السلبية وجذب الطاقة الإيجابية.

الحماية: تعمل الأحجار الكريمة كدرع واقي يحمي مواليد السرطان من الأذى.

عند اختيار الحجر الكريم، يجب مراعاة عدة عوامل:

الشعور الشخصي: اختر الحجر الذي يجذبك ويجعلك تشعر بالراحة.

اللون: يمكن اختيار الحجر بناءً على اللون المفضل أو اللون الذي يتناسب مع لون البشرة.

النية: حدد النية التي ترغب في تحقيقها من خلال الحجر الكريم.