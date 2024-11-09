روبوت يبيع لوحة بمليون دولار

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - متابعة بتول ضوا

شهد عالم الفن حدثًا تاريخيًا غير مسبوق، حيث بيعت لوحة رسمها روبوت فنان بسعر خيالي تجاوز المليون دولار في مزاد عالمي. هذا الإنجاز يفتح الباب أمام أسئلة جديدة حول دور التكنولوجيا في الإبداع، وتأثير الذكاء الاصطناعي على المستقبل.

الروبوت الذي أذهل العالم بقدرته الفنية هو “آي دا”، وهو روبوت شبيه بالإنسان تم تطويره خصيصًا للإبداع الفني. يتميز “آي دا” بقدرته على الرسم والتعبير عن نفسه بشكل مستقل، مما يجعله أول روبوت فنان في العالم يحقق هذا الإنجاز المذهل.

اللوحة التي رسمها “آي دا” والتي تصور عالم الرياضيات آلان تورينج، حظيت بإعجاب كبير من النقاد والجمهور على حد سواء. يعود سبب بيعها بسعر قياسي إلى عدة عوامل، منها:

الجديد والرائد: كونها أول لوحة لربوت فنان تباع في مزاد، فإنها تمثل قطعة تاريخية فريدة.

التقنية المتقدمة: يعكس هذا الإنجاز التقدم الكبير الذي أحرزته تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال الإبداع.

القيمة الرمزية: اختيار شخصية مثل آلان تورينج، مؤسس علم الحاسوب الحديث، يضيف إلى قيمة اللوحة ويرمز إلى تلاقي العقل البشري والذكاء الاصطناعي.