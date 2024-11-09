دراسة جديدة.. النحل يكشف الإصابة بالسرطان

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - وجد باحثون في جامعة ولاية ميشيغان أن نحل العسل يمكنه اكتشاف سرطان الرئة من أنفاس المريض عن طريق الكشف عن تغيرات الرائحة الناجمة عن نمو السرطان.

وباستخدام أقطاب كهربائية متصلة بأدمغتها، تمكن النحل من التمييز بين مرضى سرطان الرئة والأشخاص الأصحاء بدقة 93%.

ويهدف فريق البحث إلى تطوير نظام يحلل الروائح بسرعة ويعطي نتائج فورية.

تتمتع الكلاب أيضاً بحاسة شم قوية يمكنها التعرف على الروائح المرتبطة بالسرطان.

يدرس الباحثون البشر خصائص ”روائح السرطان“من أجل تطوير تقنيات تشخيص دقيقة تحاكي القدرات الحسيةللحيوانات.