تعرف على الأطعمة التي تعزز صحة الكبد..

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - يحسن شرب القهوة التي تحتوي على الكافيين من وظائف الكبد، بينما قد يساعد الشاي الأخضر في الوقاية من سرطان الكبد.

كما تدعم الأطعمة الغنية بفيتامين E ومضادات الأكسدة مثل الزيتون وزيت الزيتون والتوت صحة الكبد.

الأطعمة الغنية بالبروتينات مثل السمك والدواجن والعدس والمكسرات والبازلاء والتوفو ضرورية لوظائف الكبد.

تحتوي الخضراوات الورقية مثل السبانخ والخس الروماني على فيتامينK،وهو مفيد لصحة الكبد.