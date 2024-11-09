الدوري السويسري (14): يافردون يلاقي بازل

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 05:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، الأحد، ثلاث مباريات في افتتاح منافسات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري السويسري بكرة القدم، فيلتقي وينترثور مع لوزان الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويافردون مع بازل بنفس التوقيت، وسيرفيت مع زيوريخ الساعة 22:30.

وتستكمل غداً، الأحد، مباريات هذه الجولة فيلعب سيون مع لوزيرن الساعة 16:15، ويونج بويز مع لوغانو الساعة 18:30، وجراسهوبرز مع سانت جالين بنفس التوقيت.

ويتساوى زيوريخ ولوغانو في صدارة ترتيب فرق الدوري السويسري بـ 25 نقطة لكل منهما، يليهما سيرفيت بـ 24 نقطة، ولكل من بازل ولوزيرن 22 نقطة.