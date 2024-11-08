الكشف عن المرشحين للجوائز الشهرية في دوري أدنوك الإماراتي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 11:52 صباحاً - كشفت رابطة المحترفين الإماراتية، اليوم الجمعة، عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

وضمن فئة أفضل لاعب ضمت القائمة كلاً من:

برونو دي أوليفيرا (الجزيرة)، سردار آزمون (شباب الأهلي)، عمر خريبين (الوحدة)، جيليرمي بالا (شباب الأهلي)، محمد ربيع (الجزيرة).

وضمت فئة أفضل مدرب، جاءت قائمة المرشحين على النحو التالي:

الحسين عموتة (الجزيرة)، باولو سوزا (شباب الأهلي)، روني ديلا (الوحدة).

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى، كلاً من:

عبد الله يوسف (خورفكان)، محمد الشامسي (الوحدة)، علي خصيف (الجزيرة).

ويتصدر الشارقة جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بفارق الأهداف عن شباب الأهلي، فيما يتواجد الوحدة في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.