دوري أبطال آسيا 2- المجموعة الثامنة: جيونبك يستقبل سيلانغور

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الخميس، مباراتا الجولة الرابعة في المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا 2 بكرة القدم، فيلتقي وفق توقيت مكة المكرمة:

جيونبك هيونداي موتورز- كوريا الجنوبية × سيلانغور- ماليزيا- الساعة 13:00

ديناميك هيرب سيبو- الفلبين × موانجثونج يونايتد- تايلاند- الساعة 13:00

النتائج المسجلة في المجموعة الثامنة

موانجثونج يونايتد- تايلاند × سيلانغور- ماليزيا 1-1

ديناميك هيرب سيبو- الفلبين × جيونبك هيونداي موتورز- كوريا الجنوبية 0- 6

جيونبك هيونداي موتورز- كوريا الجنوبية × موانجثونج يونايتد- تايلاند 4-1

سيلانغور- ماليزيا × ديناميك هيرب سيبو- الفلبين 1-0

سيلانغور- ماليزيا × جيونبك هيونداي موتورز- كوريا الجنوبية 2-1

موانجثونج يونايتد- تايلاند × ديناميك هيرب سيبو- الفلبين 2-2

ترتيب المجموعة الثامنة

1- سيلانغور: 7 نقاط (4-2)

2- جيونبك هيونداي موتورز: 6 نقاط (11- 3)

3- موانجثونج يونايتد: نقطتان (4- 7)

4- ديناميك هيرب سيبو: نقطة واحدة (2- 9)