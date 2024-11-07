نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال آسيا 2- المجموعة الثامنة: جيونبك يستقبل سيلانغور على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الخميس، مباراتا الجولة الرابعة في المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا 2 بكرة القدم، فيلتقي وفق توقيت مكة المكرمة:
جيونبك هيونداي موتورز- كوريا الجنوبية × سيلانغور- ماليزيا- الساعة 13:00
ديناميك هيرب سيبو- الفلبين × موانجثونج يونايتد- تايلاند- الساعة 13:00
النتائج المسجلة في المجموعة الثامنة
موانجثونج يونايتد- تايلاند × سيلانغور- ماليزيا 1-1
ديناميك هيرب سيبو- الفلبين × جيونبك هيونداي موتورز- كوريا الجنوبية 0- 6
جيونبك هيونداي موتورز- كوريا الجنوبية × موانجثونج يونايتد- تايلاند 4-1
سيلانغور- ماليزيا × ديناميك هيرب سيبو- الفلبين 1-0
سيلانغور- ماليزيا × جيونبك هيونداي موتورز- كوريا الجنوبية 2-1
موانجثونج يونايتد- تايلاند × ديناميك هيرب سيبو- الفلبين 2-2
ترتيب المجموعة الثامنة
1- سيلانغور: 7 نقاط (4-2)
2- جيونبك هيونداي موتورز: 6 نقاط (11- 3)
3- موانجثونج يونايتد: نقطتان (4- 7)
4- ديناميك هيرب سيبو: نقطة واحدة (2- 9)