بشكل رسمي .. العين يعلن رحيل هيرنان كريسبو

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 06:57 مساءً - أعلن نادي العين الإماراتي عن إقالة مدربه الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، من منصبه، بسبب النتائج المحققة مؤخراً.

وكان العين خسر أمام النصر، بنتيجة 5-1، أمس الثلاثاء، في دوري النخبة الآسيوي، وسبقها الخسارة أمام الهلال في ذات البطولة، وأيضاً خسر أمام الأهلي المصري في كأس القارات للأندية.

وقال العين، مساء اليوم، في بيان رسمي: “توصل مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم إلى اتفاق مع كريسبو وطاقمه الفني لإنهاء العلاقة التعاقدية”.

ووجه العين الشكر للمدرب الأرجنتيني على مجمل ما قدمه مع الفريق، مشيراً إلى أن النتائج في الفترة الأخيرة لم تكن على قدر الطموح.

وأتم النادي الإماراتي بيانه: “يؤكد نادي العين أنه سيتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد خلال الساعات القادمة، بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد معه”.