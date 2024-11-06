الهلال يعلن طبيعة إصابة نيمار ومدة غيابه عن الملاعب

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 06:57 مساءً - كشف نادي الهلال السعودي، مساء اليوم، عن مدة غياب نجمه البرازيلي، نيمار جونيور، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام الاستقلال الإيراني.

وبعد غيابه لأكثر من عام بسبب إصابة في الرباط الصليبي تعرض لها رفقة المنتخب البرازيلي، عاد نيمار مؤخراً للمشاركة رفقة الهلال.

وشارك النجم البرازيلي في مباراتين الأولى كانت أمام العين والثانية أمام الاستقلال في دوري النخبة الآسيوي.

وذكر الهلال في بيان رسمي، أن الفحوصات التي خضع لها نيمار أكدت تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية.

وأضاف اليبان أن المهاجم البرازيلي سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لفترة بين 4 إلى 6 أسابيع.

وكانت تقارير برازيلية، خلال الساعات الماضية، أفادت بأن الهلال يدرس فسخ عقد نيمار بالتراضي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.