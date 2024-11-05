دوري أبطال آسيا للنخبة: سقوط مريع للعين الإماراتي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 09:56 مساءً - فاز النصر السعودي على العين الإماراتي بهمسة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الرابعة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة بكرة القدم.

سجل أهداف النصر أندرسون تاليسكا (د 5 و90) وكريستيانو رونالدو (د 31) وفابيو كاردوسو خطأ في مرماه (د 37) وويسلي غاسوفا (د 81)، وسجل هدف العين لاعب النصر بينتو خطأ في مرماه (د 56).

ورفع النصر رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، وبقي رصيد العين نقطة واحدة في المركز الأخير.