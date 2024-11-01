وجهك مرآة جسدك.. علامات فيه تدل على مشاكل الكبد والكلى والقلب

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 11:56 صباحاً - يدّعي الدكتور إريك بيرغ، الخبير في الكيتو والصيام، أن الوجه يمكن أن يكشف عن مشاكل صحية خفية.

ويقول إن ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يؤثر على الأعضاء والشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والمضاعفات.

وقد تشير بعض علامات الوجه إلى ارتفاع مستويات الأنسولين، ومشاكل في الكبد، ومشاكل في الكلى، وتوقف التنفس أثناء النوم، ونقص الزنك، ومشاكل في الكبد، وارتفاع الأحماض الدهنية أوميغا 6، وزيادة الأندروجينات.

قد يشير الانتفاخ تحت العينين إلى احتباس السوائل، وقد يشير الوجه المستدير إلى ارتفاع مستويات الأنسولين، وقد يشير احتقان الدم في العينين إلى مشاكل في الكبد والحرمان من النوم، وقد يرتبط حب الشباب بزيادة الأندروجينات.

يوصي الخبراء بمراجعة أخصائي صحي إذا لوحظت أي من هذه العلامات من أجل ضمان المراقبة الصحية السليمة وتجنب المضاعفات.