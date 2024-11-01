شرطة عجمان: تخفيض بنسبة 50% على المخالفات المرورية ابتداء من 4 نوفمبر 2024

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 10:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان عن قرار تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50٪ ابتداء من 4 نوفمبر 2024 حتى 15 ديسمبر 2024، بناءً على توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

وبحسب صحيفة “البيان”، قال سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان إن قرار التخفيض ينطبق على جميع المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة عجمان قبل تاريخ 2024/10/31 مع إلغاء حجز المركبات والنقاط المرورية المسجلة باستثناء المخالفات المشددة، تحقيقا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز سلامة الطرق، وذلك ضمن جهود شرطة عجمان لإسعاد جميع المتعاملين وللتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين والقاطنين بالإمارة.

وأوضح سعادته أن المخالفات المشددة المستثناة من قرار التخفيض هي مخالفة قيادة المركبة الخفيفة أو الثقيلة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، ومخالفة قيام سائقي الشاحنات بالتجاوز في مكان يمنع فيه التجاوز، ومخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 80كم في الساعة، ومخالفة إحداث تغيرات في المركبة بدون ترخيص، ومخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء مع إلغاء الحجز فقط للمركبات الخفيفة والدراجات الآلية.

ودعا سعادته جميع أصحاب المركبات إلى الاستفادة من القرار في سداد المخالفات المتراكمة، والامتثال لقواعد المرور لضمان السلامة المرورية، مشيرا إلى أن قرار الخصم جاء بهدف مراعاة ظروف الأفراد اجتماعياً واقتصادياً والتخفيف عليهم، وحرصاً من شرطة عجمان على تعزيز استمرارية التنمية وتسخير السبل الكفيلة بإسعاد المتعاملين وإنجاز أعمالهم دون تعطيل مصالحهم، متمنيا السلامة للجميع.