متلازمة الأكل الليلي: أسبابها وأعراضها وعلاجها

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 04:54 مساءً - هل تشعر برغبة لا تقاوم في تناول الطعام في منتصف الليل؟ قد تكون تعاني من متلازمة الأكل الليلي، وهي اضطراب في الأكل يتميز برغبة شديدة في تناول الطعام خلال الليل.

ما هي متلازمة الأكل الليلي؟

هي حالة صحية تتسبب في شعور الشخص برغبة لا يمكن مقاومتها في تناول الطعام، خاصة في ساعات متأخرة من الليل. غالبًا ما يستيقظ المصابون بهذه المتلازمة من النوم لتناول الطعام، حتى لو لم يشعروا بالجوع.

أعراض متلازمة الأكل الليلي:

الإفراط في تناول الطعام ليلاً: تناول كميات كبيرة من الطعام في ساعات متأخرة من الليل.

الاستيقاظ لتناول الطعام: الاستيقاظ من النوم بشكل متكرر لتناول الطعام.

فقدان الشهية في الصباح: عدم الشعور بالجوع عند الاستيقاظ من النوم.

المزاج المكتئب: الشعور بالحزن أو الاكتئاب، خاصة في الليل.

صعوبة في النوم: الأرق أو صعوبة في العودة للنوم بعد الاستيقاظ لتناول الطعام.

أسباب متلازمة الأكل الليلي:

اضطرابات النوم: مثل الأرق أو انقطاع النفس النومي.

اضطرابات نفسية: مثل الاكتئاب والقلق.

اضطرابات الأكل الأخرى: مثل الشره المرضي.

تغيرات هرمونية: قد تؤثر على الشهية والنوم.

تأثير متلازمة الأكل الليلي:

زيادة الوزن: بسبب تناول كميات كبيرة من الطعام ليلاً.

مشاكل صحية: مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

مشاكل نفسية: الاكتئاب والقلق.

علاج متلازمة الأكل الليلي:

العلاج السلوكي المعرفي: يساعد على تغيير أنماط التفكير والسلوك المرتبطة بالأكل.

الأدوية: قد يصف الطبيب بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب.

العلاج النفسي: يساعد في التعامل مع المشاكل النفسية المرتبطة بالاضطراب.

تعديل نمط الحياة: ممارسة الرياضة بانتظام، الحصول على قسط كاف من النوم، وتناول وجبات صحية ومتوازنة.

الوقاية من متلازمة الأكل الليلي:

تجنب تقييد السعرات الحرارية بشكل مفرط خلال النهار.

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحصول على قسط كاف من النوم.

الحد من التوتر والقلق.

ملاحظة: إذا كنت تعاني من متلازمة الأكل الليلي، فاستشر طبيبك لتحديد العلاج المناسب لك.