هل ارتجاع المريء يرتبط بمشاكل الضغط؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 02:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تشير دراسة صينية جديدة إلى وجود علاقة سببية بين مرض الارتجاع المعدي المريئي وارتفاع ضغط الدم، حيث تم استخدام تحليل عشوائي مندلي لدراسة العلاقة بين هاتين المشكلتين.

يعتبر مرض الارتجاع المعدي المريئي حالة تتدفق فيها حمض المعدة بشكل متكرر إلى المريء، مما يؤدي إلى تهيج بطانته. يمكن لمعظم الأشخاص التحكم في الأعراض الناتجة عن هذا المرض من خلال تغييرات في نمط الحياة واستخدام الأدوية، بينما قد تحتاج بعض الحالات النادرة إلى تدخل جراحي.

في هذه الدراسة، قام الباحث ويغ لي من جامعة جيانغشي في الصين بالتحقيق في العلاقة بين مرض الارتجاع المعدي المريئي وارتفاع ضغط الدم. و أضافت الدراسة بُعدًا جديدًا لفهم عوامل الخطر التي تساهم في تطور ارتفاع ضغط الدم.

أظهرت النتائج أن “التشخيص والعلاج المبكر لمرض الارتجاع المعدي المريئي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين الحالة الصحية وتقليل خطر تطور ارتفاع ضغط الدم، مما يستدعي مزيدًا من البحث والتطبيق في هذا المجال”.