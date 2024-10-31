الهوى سلطان” يشتعل.. برومو مثير يكشف عن قصة حب منة شلبي وأحمد داود

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 12:56 مساءً - متابعة بتول ضوا

يشهد المشهد الفني حالة من الترقب الشديد مع اقتراب موعد عرض فيلم “الهوى سلطان”، والذي يجمع نخبة من النجوم في عمل رومانسي درامي. وقد زاد هذا الترقب مع طرح البرومو الدعائي الرسمي للفيلم عبر منصة إنستجرام، والذي كشف عن قصة حب ساحرة تجمع بين النجمين منة شلبي وأحمد داود.

يأخذنا البرومو في رحلة شيقة عبر الأحداث، حيث يظهر التناغم الكبير بين منة شلبي وأحمد داود، اللذين يجسدان دوري عاشقين يواجهان العديد من التحديات في طريق حبهما. وتبرز من خلال المشاهد الرومانسية والكوميدية التي تضمنها البرومو، الكيمياء القوية بين النجمين والتي من شأنها أن تلفت أنظار الجمهور.

إلى جانب منة شلبي وأحمد داود، يضم فيلم “الهوى سلطان” مجموعة من النجوم الذين يقدمون أداءً مميزًا، ومن أبرزهم سوسن بدر التي تلعب دور أم منة شلبي، وجيهان الشماشرجي التي تجسد دور صديقتها المقربة. وتعتبر مشاركة هذين النجمتين إضافة قوية للعمل، حيث من المتوقع أن تقدما أداءً دراميًا قويًا.

ولإضفاء المزيد من الرومانسية على العمل، تم طرح الأغنية الدعائية للفيلم بصوت الفنان بهاء سلطان والتي تحمل عنوان “أنا من غيرك”. وقد لاقت الأغنية إعجاب الجمهور، حيث تتميز بكلماتها العاطفية وألحانها الساحرة التي تتناسب تمامًا مع أجواء الفيلم.

من المقرر أن يعرض فيلم “الهوى سلطان” في دور العرض المصرية والعربية يوم 6 نوفمبر المقبل، ومن المتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا نظرًا للأسماء المشاركة في العمل والقصة الرومانسية المشوقة التي يقدمها.

شهد البرومو تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثيرون عن إعجابهم بالعمل وتشوقهم لمشاهدته. وأكد العديد من المتابعين أن الفيلم سيكون من أهم الأفلام التي ستعرض خلال الفترة المقبلة.