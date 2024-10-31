أفضل 4 مشروبات طبيعية لتخفيف آلام المفاصل: وصفات منزلية سهلة وسريعة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 10:54 صباحاً - متابعة بتول ضوا

هل تعاني من آلام مزمنة في المفاصل؟ هل تبحث عن حلول طبيعية لتخفيف هذه الآلام؟ قد تكون المشروبات الطبيعية هي الإجابة التي تبحث عنها. في هذا المقال، سنستعرض أربعة مشروبات منزلية سهلة التحضير، غنية بالعناصر الغذائية المضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف آلام المفاصل وتحسين صحة المفاصل بشكل عام.

الزنجبيل معروف بخصائصه المضادة للالتهابات والألم.

طريقة التحضير: اغلي قطعة من الزنجبيل الطازج في الماء لمدة 10 دقائق، ثم صفيه وشربه.

الفوائد: يساعد في تقليل التورم والالتهاب، ويخفف الألم.

الكركم يحتوي على مادة الكركمين، وهي مادة قوية مضادة للالتهابات.

طريقة التحضير: أضف نصف ملعقة صغيرة من الكركم إلى كوب من الحليب الدافئ، وقلبه جيدًا.

الفوائد: يساعد في تقليل الالتهاب وتخفيف الألم، ويحسن حركة المفاصل.

الكرز غني بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات.

طريقة التحضير: اشرب كوبًا من عصير الكرز الطازج أو المجمد يوميًا.

الفوائد: يساعد في تقليل حمض اليوريك في الدم، والذي يرتبط بمرض النقرس، ويخفف الألم.

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الالتهاب.

طريقة التحضير: اغلي أوراق الشاي الأخضر في الماء لمدة 3-5 دقائق، ثم صفيه وشربه.

الفوائد: يساعد في تقليل الالتهاب وتحسين وظائف المناعة.