إليك ما يجب القيام به عند شرب طفلك للكلور

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:56 صباحاً - هناك بعض الخطوات مهمة جدًا في حال قام طفلك بشرب الكلور:

1. احصل على المساعدة الطبية على الفور:

– اتصل بالرقم الطوارئ أو اذهب إلى أقرب مستشفى على الفور.

– احصل على مساعدة طبية فورية، حيث أن شرب الكلور قد يكون خطيرًا.

2. إذا كان الطفل عندك:

– لا تحاول إغاثته بنفسك.

– لا تحاول إحداث التقيؤ أو إعطائه أي شيء للشرب.

– بقه في وضع ثابت وآمن إلى أن تصل المساعدة الطبية.

3. معلومات مهمة للطبيب:

– أخبره بالمادة التي شربها الطفل (الكلور).

– إذا كان لديك معلومات عن كمية المادة المشروبة، فأبلغ به الطبيب.

– أخبره بأي أعراض ظهرت على الطفل.