نشكركم على متابعتكم خبر إليك ما يجب القيام به عند شرب طفلك للكلور على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:56 صباحاً - هناك بعض الخطوات مهمة جدًا في حال قام طفلك بشرب الكلور:
1. احصل على المساعدة الطبية على الفور:
– اتصل بالرقم الطوارئ أو اذهب إلى أقرب مستشفى على الفور.
– احصل على مساعدة طبية فورية، حيث أن شرب الكلور قد يكون خطيرًا.
2. إذا كان الطفل عندك:
– لا تحاول إغاثته بنفسك.
– لا تحاول إحداث التقيؤ أو إعطائه أي شيء للشرب.
– بقه في وضع ثابت وآمن إلى أن تصل المساعدة الطبية.
3. معلومات مهمة للطبيب:
– أخبره بالمادة التي شربها الطفل (الكلور).
– إذا كان لديك معلومات عن كمية المادة المشروبة، فأبلغ به الطبيب.
– أخبره بأي أعراض ظهرت على الطفل.