ريال مدريد: لن نذهب إلى مكان لا نحظى فيه بالاحترام

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 04:54 مساءً - أكد نادي ريال مدريد أنه قرر مقاطعة حفل “البالون دور” الذي تنظمه مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، مساء اليوم..

ويأتي قرار ريال مدريد بعد تأكد حصول الإسباني، رودري، نجم مانشستر سيتي والمنتخب الإسباني، على جائزة الكرة الذهبية، متفوقاً على البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد.

رودري تفوق أيضاً على ثنائي الميرنجي جود بيلينجهام وداني كارفاخال، الأمر الذي أغضب إدارة ريال مدريد، وقررت مقاطعة حفل توزيع الجوائز.

وقال خوان كاميلو مدير المركز الإعلامي للميرنجي في تصريحات صحفية: “إذا لم تكن معايير الجائزة مناسبة لإعلان فينيسيوس كفائز، فيجب أن يكون كارفاخال هو المتوج، لأنه حقق ألقاباً أكثر من أي شخص آخر، وكان حاسماً”.

وأضاف: “وبما أن الأمر ليس كذلك، فمن الواضح تماماً أن منظمي الكرة الذهبية والاتحاد الأوروبي لا يحترمون ريال مدريد، لذلك، لن نذهب إلى مكان لا نحظى فيه بالاحترام”.

وكان ريال مدريد حقق 4 ألقاب خلال عام 2024، وهي الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي.

كما كان كارفاخال أحد المتوجين رفقة المنتخب الإسباني في بطولة يورو 2024، ووصل جود بيلينجهام إلى نهائي البطولة، والثنائي رفقة فينيسيوس جونيور حققوا أرقاماً فردية مميزة مع الملكي.