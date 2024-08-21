نشكركم على متابعتكم خبر “ديوا” تبحث تعزيز التعاون مع الصين في قطاعي الطاقة والمياه على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 21 أغسطس 2024 02:53 مساءً - متابعة – نغم حسن

بحث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا”، وسعادة أو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية، سبل تعزيز التعاون في قطاعي الطاقة والمياه، والفرص الاستثمارية الواعدة فيهما.

وبحسب “وام”، قالت هيئة كهرباء ومياه دبي، في بيان اليوم، إن الاجتماع تطرق إلى تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية بين الهيئة والشركات الصينية، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة، بما يدعم أهداف دبي في مجال الطاقة النظيفة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول أفضل الممارسات والفرص المتاحة في مجالات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والبنية التحتية للشبكة الذكية وغيرها.

وأكد معالي الطاير التزام الهيئة بتسريع التحول في مجال الطاقة، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة، وفي إطار استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

كما تطرق اللقاء إلى مشاركة الشركات الصينية في المعارض والمؤتمرات التي تنظمها الهيئة، وأبرزها معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة “ويتيكس”.

وأشار معالي الطاير إلى تعاون الهيئة مع عدد من كبرى الشركات الصينية في مختلف مجالات الطاقة، خاصة الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث تشارك العديد من الشركات الصينية الكبرى في مشاريع الهيئة، لا سيما في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومجمع حصيان لإنتاج الطاقة، وفق نظام المنتج المستقل للطاقة.

من جهتها، ثمنت سعادة أو بوكيان الإنجازات التي حققتها دبي في مجال التنمية المستدامة، ودور هيئة كهرباء ومياه دبي في قيادة التحول إلى الطاقة النظيفة في الإمارة، مشيرة إلى التزام جمهورية الصين الشعبية بدعم أهداف دبي في مجال الطاقة والمياه، وتعزيز التعاون مع الهيئة.