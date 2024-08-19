نشكركم على متابعتكم خبر إسعاف جوي لمواطنة إماراتية تعرضت لحادث بليغ في سلطنة عمان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 19 أغسطس 2024 12:26 مساءً - متابعة: نازك عيسى

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ التابع للحرس الوطني، وبالتنسيق الوثيق مع وزارة الخارجية، عملية إسعاف جوي معقدة لمصابة إماراتية تعرضت لحادث مروري خطير أثناء تواجدها برفقة عائلتها في سلطنة عمان الشقيقة. وقد أسفر الحادث عن إصابتها بإصابات بليغة تطلبت تدخلًا طبيًا عاجلاً.

بفضل التعاون المثمر والدعم الفعّال من السلطات العمانية، تم تنسيق عملية الإسعاف الجوي بشكل سلس واحترافي. حيث تم نقل المصابة، إلى جانب أفراد أسرتها، من مدينة صلالة العمانية إلى دولة الإمارات، وذلك لضمان توفير الرعاية الطبية اللازمة لها وإكمال علاجها في المستشفيات الإماراتية.

تجسد هذه العملية الجهود المستمرة لتوفير الدعم الإنساني وتسهيل إجراءات الرعاية الطبية العاجلة عبر الحدود، مع تسليط الضوء على التنسيق المشترك بين الدول في أوقات الأزمات. ويعكس هذا التعاون التزام جميع الأطراف بتقديم أفضل الخدمات للمصابين وتوفير العلاج الأمثل لهم، مما يعزز العلاقات الأخوية بين الدول ويعكس المستوى العالي من التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية.