صدمة لأرسنال قبل موقعته ضد الريال
تلقى نادي أرسنال ومدربه الإسباني ميكيل أرتيتا ضربة قوية قبل مواجهة ريال مدريد، يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.
ويتعلق الأمر، بإصابة مدافع الغانرز البرازيلي غابرييل ماغاليس، وغيابه عن صفوف فريقه حتى نهاية الموسم الحالي.
وقال النادي اللندني في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: “بعد استبدال غابرييل ماغاليس مدافع الفريق خلال مباراتنا أمام فولهام، تبين إصابته في العضلة الخلفية للفحذ الأيمن”.
وأكد أرسنال أن المدافع البرازيلي الدولي يحتاج لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة للتعافي من الإصابة.
وأشار أيضا إلى أن”غابرييل سيغيب لنهاية الموسم الجاري، وسيبدأ بعد الجراحة برنامجه التأهيلي والتعافي، بهدف الاستعداد لبداية الموسم المقبل 2025-2026″.
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