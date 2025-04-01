صراع بين آرسنال وتشلسي على ضم كاسادو

صراع بين آرسنال وتشلسي على ضم كاسادويتصارع ناديي تشلسي وأرسنال لضم لاعب خط وسط برشلونة مارك كاسادو، حيث يستعد كلا الناديين لتقديم عرض يتراوح بين 35 و40 مليون يورو للتعاقد مع النجم الشاب.

ويُعد كاسادو احد المواهب الصاعدة في برشلونة، حيث برز بأدائه المميز في الفترة الاخيرة ما دفع آرسنال وتشيلسي لمحاولة ضمه.

ولم يتضح بعد موقف برشلونة من العروض القادمة، لكن النادي قد يفكر في بيعه إذا كان العرض المالي مناسبًا، خاصة في ظل الحاجة إلى تحقيق توازن مالي في الميركاتو القادم.