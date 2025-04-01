صراع بين آرسنال وتشلسي على ضم كاسادو
يتصارع ناديي تشلسي وأرسنال لضم لاعب خط وسط برشلونة مارك كاسادو، حيث يستعد كلا الناديين لتقديم عرض يتراوح بين 35 و40 مليون يورو للتعاقد مع النجم الشاب.
ويُعد كاسادو احد المواهب الصاعدة في برشلونة، حيث برز بأدائه المميز في الفترة الاخيرة ما دفع آرسنال وتشيلسي لمحاولة ضمه.
ولم يتضح بعد موقف برشلونة من العروض القادمة، لكن النادي قد يفكر في بيعه إذا كان العرض المالي مناسبًا، خاصة في ظل الحاجة إلى تحقيق توازن مالي في الميركاتو القادم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صراع بين آرسنال وتشلسي على ضم كاسادو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.