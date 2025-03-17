ختام البطولة الكروية الرمضانية لموظفي التربية والتعليم

كتب ـ عبدالله الجرداني:

اختتمت المديرية العامة للشؤون الإدارية، ممثلة بدائرة رعاية الموظفين، النسخة الثانية من البطولة الرياضية الرمضانية، التي شهدت تنافسًا قويًّا بين الفرق المشاركة، وانتهت بتتويج فريق مكتب معالي الوزيرة بلقب البطولة بعد مواجهة مثيرة أمام فريق المديرية العامة لتطوير المناهج، حُسمت عبر ضربات الترجيح بنتيجة (3/‏2) إثر انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

رعى حفل الختام سعادة ماجد بن سعيد البحري، وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، بحضور سيف بن سعيد الخروصي المدير العام للمديرية العامة للشؤون الإدارية، وعدد من المسؤولين، وقام راعي المناسبة بتسليم الكأس والميداليات الذهبية لحامل اللقب، فيما حصل فريق المديرية العامة لتطوير المناهج على ميداليات المركز الثاني، كما تم تكريم عدد من اللاعبين المتميزين، حيث حصل اللاعب غانم بن جمعة الحسني، حارس مرمى فريق مكتب معالي الوزيرة على جائزة أفضل حارس، بينما حصد محمد بن مبارك الحسني، لاعب فريق المديرية العامة لتطوير المناهج جائزة أفضل لاعب في البطولة. أما جائزة هداف البطولة فكانت من نصيب محمود بن سيف الشيدي، لاعب فريق المديرية العامة للشؤون المالية.