نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري البورسعيدي يتعاقد مع أحمد علي عامر موهبة النجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي المصري عن توقيعه عقدًا مع أحمد علي عامر، مهاجم فريق نجوم المستقبل مواليد 2004، بهدف تعزيز القوة الهجومية للفريق في المرحلة القادمة، بعد أن كان اللاعب مرشحًا للانضمام إلى الزمالك في وقت سابق.

تعد هذه الصفقة هي الثالثة للنادي المصري خلال الميركاتو الشتوي، بعد التعاقد مع مصطفى أبو الخير لمدة ثلاثة مواسم ونصف من الأهلي، بالإضافة إلى ضم جون إيبوكا حتى نهاية الموسم من سيراميكا.

وفي سياق متصل، يدرس مسؤولو النادي المصري اتخاذ قرار بوقف التعاون مع نادي بيراميدز، إثر فشل انتقال محمد رضا بوبو صانع ألعاب الفريق السماوي إلى النادي البورسعيدي خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان المصري قد أتم اتفاقه مع بوبو على الإعارة، وتم الاتفاق أيضًا مع بيراميدز، قبل أن يفاجئ مسؤولو النادي السماوي النادي المصري بالمطالبة بضم لاعبين من الفريق، مثل محمود جاد حارس المرمى وأحمد عيد ظهير أيمن الفريق، ضمن الصفقة، وهو ما قوبل بالرفض من قبل المسؤولين في المصري، ليقرروا في اللحظات الأخيرة عدم إتمام الصفقة، ويذهب بوبو إلى سيراميكا.