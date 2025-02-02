نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدام جديد بين الزمالك وزيزو واللاعب يحدد مصيره نهاية الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور أن زيزو نجم الزمالك مستاء من مماطلة مجلس الإدارة في ملف تجديد عقده وتسليمه للجمهور بأنه السبب في تأخير التجديد وتغيير الاتفاقات رغم إصداره بيانًا رسميًا وتوضيح كافة الحقائق الخاصة بتجديد عقده مع القلعة البيضاء.

صدام جديد بين الزمالك وزيزو واللاعب يحدد مصيره نهاية الموسم

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن زيزو اشتكى للمقربين من اتهامات وسباب والجماهير في مباراة بيراميدز ومن قبلها الجونة واللافتات التي ظهرت في المباريات ويري أن موقف مجلس الإدارة السلبى في ملف التجديد هو الذى وضعه في مرمى نيران جماهير القلعة البيضاء بهذه الطريقة.

وتابع: "زيزو يمر بحالة نفسية صعبة ويشعر بحزن شديد خاصة بعدما شاهد سباب الجماهير في الفيديوهات المنتشرة على السوشيال ميديا وكذلك مهاجمة أحد كباتن الزمالك التاريخيين له وكأنه السبب في ما وصل إليه نادى الزمالك".

وأشار الغندور إلى أن زيزو ووالده قررا تعطيل مفاوضات تجديد العقد مع الزمالك واستكمال العقد مع الزمالك، وبعدها يحدد مصيره في نهاية الموسم خاصة أنه شعر بعدم تقدير مسئولي نادى الزمالك، وعدم مصارحة الجماهير بالحقيقة.

وأوضح: "الغندور أن زيزو يرى أن هناك حملة ممنهجة لتوسيع الفجوة بينه وبين جماهير نادى الزمالك، وهناك من يتعمد تسليم اللاعب للجمهور بهذه الطريقة