نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الكرة العالمية وخاصة الإيطالية أهم المباريات في الدوري الإيطالي لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر المسابقة.

إليكم مواعيد أهم المباريات:

مونزا ضد هيلاس فيرونا في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

اودينيزي ضد فينيزيا في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

أتالانتا ضد تورينو في تمام السابعة بتوقيت القاهرة.

بولونيا ضد كومو في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

وتُذاع جميع المباريات عبر قنوات بي ان سبورت القطرية.