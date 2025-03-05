أخبار اليمن : إعلان صرف معاشات شهر مارس في صنعاء

إعلان صرف معاشات شهر مارس في صنعاءبدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم، صرف معاشات المتقاعدين لشهر مارس 2025م.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن عملية الصرف التي بدأت اليوم الأربعاء، في العاصمة صنعاء وباقي المحافظات الحرة، تشمل المعاشات التقاعدية ومعاشات العجز والوفاة للمتقاعدين في القطاع الخاص والمختلط..

ونوهت المؤسسة إلى أن عملية صرف معاشات المتقاعدين وأسر المتوفين مستمرة وتتم بداية كل شهر، حرصاً منها على توفير الحياة الكريمة للمؤمن عليهم وأسرهم وإعانتهم في مواجهة المتطلبات المعيشية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.