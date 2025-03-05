مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 5.. آسر ياسين يبدأ العمل مع دياب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 مارس 2025 11:26 مساءً - شهدت أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 5 بدء محمد عزت (آسر ياسين) العمل مع أسعد (دياب)، حيث قام بإعطائه حقيبة بها أموال ليسلمها إلى أحد الرجال باستخدام سيارته، ولم يعلم عزت بطبيعة المال وأنه تجارة في العملة، إلا عندما ذهب إلى الرجل لإعطائه المال ليرده له باليورو.

وجاءت الحلقة 5 من مسلسل قلبي ومفتاحه بعنوان "سوبر ماركت" كما بدأت الحلقة بصدام بين أسعد (دياب) وشقيقته عاليا (تقى حسام) بعد ما قدم إلى شقة ميار (مي عز الدين) ووجدها برفقتها وخلال حديثهم، تواصل معاها إسماعيل (أحمد خالد صالح) لينشب خلاف وصدام كبير بين أسعد وشقيقته دون معرفة هوية هذا الشخص.

يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.