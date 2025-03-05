قطر تستضيف كأس العرب 2025 في الفترة من 1- 18 ديسمبر

مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يعلن أيضاً موعد كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025

شهد اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي عقد في مدينة زيورخ في سويسرا، الإعلان عن موعد بطولتين مرموقتين من المقرر أن تستضيفهما قطر نهاية العام الجاري، حيث تشهد البلاد انطلاق كأس العرب FIFA قطر 2025 التي تبدأ في 1 ديسمبر وتختتم بالنهائي في 18 ديسمبر، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر، فيما تنطلق كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025، في الفترة من 3- 27 نوفمبر2025.

ويشارك في كأس العرب FIFA قطر 2025 16 منتخباً من العالم العربي للفوز بلقب البطولة، التي تستعد قطر لاحتضانها للمرة الثانية على التوالي، بعد أن حققت استضافة مبهرة للحدث الرياضي المرموق في عام 2021.

وأعرب حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب ورئيس اللجنة المنظمة للبطولتين، عن سعادته باستضافة البطولتين في رحاب دولة قطر، منوهاً بأن كأس العرب FIFA قطر 2025 تشكل ملتقىً للأشقاء العرب للاحتفاء بالشغف المشترك بلعبة كرة القدم، ولفت أنظار ملايين المشجعين في المنطقة، مع تنظيم الكرنفال الكروي العربي للمرة الثانية على أرض الدولة. كما أكد أن كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025 ستوفر منصة لاكتشاف المواهب الكروية الصاعدة على مستوى العالم وإلقاء الضوء عليها.

وقال حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني : "نتطلع إلى الترحيب باللاعبين والمشجعين من أنحاء المنطقة والعالم في استاداتنا ومرافقنا الرياضية عالمية المستوى، حيث سيجدون بانتظارهم تجارب ثقافية غنية وتجربة مشجعين تتسم بالسهولة والسلاسة، يستعيدون خلالها الأجواء المميزة التي اختبروها خلال البطولات السابقة. نؤمن بتأثير الرياضة كأداة توحد الشعوب، وتمد جسور التواصل بين مختلف الثقافات والمجتمعات، وهو ما يشكل حافزاً لنا للاستمرار في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى."

ومن المقرر أن يشارك في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025 48 منتخباً، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وستخوض الفرق المشاركة 104 مباريات تقام على مدى 25 يوماً. وجدير بالذكر أن البطولة العالمية للناشئين شهدت في نسخها السابقة انطلاق مسيرة عدد من أشهر لاعبي كرة القدم، ومن المتوقع أن تتجه الأنظار من أوساط كرة القدم من حول العالم إلى النسخة المقبلة من الحدث الرياضي، لاكتشاف الجيل المقبل من النجوم الواعدين في عالم الساحرة المستديرة.

ويسعى المنتخب القطري لكرة القدم تحت 17 عاماً، ممثل البلد المضيف، إلى تحقيق أفضل نتيجة ممكنة بعد نجاحه في الوصول إلى المركز الرابع في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA التي أقيمت في إيطاليا في العام 1991.

ومن المتوقع الإعلان قريباً عن الاستادات التي ستستضيف مباريات البطولتين، كما سيتم الإعلان في وقت لاحق عن معلومات تتعلق بالتذاكر.

يشار إلى أن النسخة الافتتاحية من كأس العرب التي أقيمت في قطر عام 2021 حققت نجاحاً استثنائياً، واستقطبت حشود المشجعين من أنحاء المنطقة والعالم، كما تميزت بعروض كروية رائعة لاقت استحسان مجتمع كرة القدم في المنطقة. ونجح المنتخب الجزائري في الوصول إلى منصة التتويج والفوز بكأس البطولة، متغلباً على المنتخب التونسي في مواجهة حاسمة جرت في 18 ديسمبر 2021 وانتهت بنتيجة 2-0، وذلك في استاد البيت أحد الاستادات المونديالية التي احتضنت منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022 .

وإلى جانب استضافة كأس العرب FIFA قطر 2025 ، من المقرر أن تستضيف قطر نسختين من هذا الحدث الرياضي في عامي 2029 و2033. كما ستحتضن الدولة خمس نسخ سنوية متتالية من كأس العالم تحت 17 سنة FIFA.