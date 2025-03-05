الإنتر يطرق باب ربع نهائي دوري الأبطال
فاز إنتر ميلان الإيطالي على مضيفه فينورد روتردام الهولندي بهدفين دون رد، يوم الأربعاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
سجل هدفي إنتر ميلان كل من ماركوس تورام في الدقيقة (37)، ولاوتارو مارتنيز (د.49)، كما أهدر بيوتر زيلينسكي ركلة جزاء عن طريق.
ولم يجد الفريق الإيطالي صعوبة في التفوق على مضيفه وبرع لاعبوه في المحافظة على النتيجة بأداء دفاعي قوي حال دون وصول هجوم فينورد لشباكهم.
وبهذه النتيجة وضع الفريق الإيطالي قدما في الدور ربع النهائي وبات يكفيه التعادل في لقاء الإياب عندما يستقبل نظيره الهولندي الثلاثاء المقبل في إيطاليا.
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