الريال يحسم قمة أتلتيكو وسباعية لأرسنال

الريال يحسم قمة أتلتيكو وسباعية لأرسنالفاز ريال مدريد على ضيفه أتلتيكو مدريد 2-1، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء الثلاثاء.

وسجل هدفي ريال مدريد كل من رودريغو جوس في الدقيقة (4)، وإبراهيم دياز (54)، فيما سجل جوليانو ألفاريز هدف أتلتيكو في الدقيقة (31).

وسيلتقي الفريقان الأربعاء المقبل في لقاء الإياب على ملعب أتلتيكو لحسم المتأهل لربع النهائي.

ويحتاج ريال مدريد للفوز أو التعادل إيابا فيما يتعين على أتلتيكو الفوز بأكثر من هدفين لضمان التأهل.

وفي الدور ذاته، حقق أرسنال النتيجة الأبرز بفوزه على ضيفه أيندهوفن 7-1، أحرزها كل من: مارتن أوديغارد هدفين في الدقيقتين ( 45و 72)، وجوراين تيمبير في الدقيقة (17)، وإيثنان نوانيري (20)، وميكيل ميرينو (30)، وليناندرو تروساد (47)، وكالافيوري (84)، فيما سجل نوا لانغ هدف آيندهوفن (42) من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يقترب آرسنال من التأهل، فيما تبدو مهمة الفريق الهولندي أكثر صعوبة وهو يلعب الإياب في لندن الأسبوع المقبل.

وفي الدور ذاته، تعادل ليل الفرنسي مع مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدف لمثله، حيث تقدم دورتموند عن طريق كريم أديمي في الدقيقة (22)، وعادل هاكون أرنار لفريق ليل في الدقيقة (68). وسيقام لقاء الإياب الأربعاء المقبل في فرنسا.