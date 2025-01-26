الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-01-2025 في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة لها

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مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-01-2025 في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة لها

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-01-2025 في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

تستكمل اليوم الأحد الموافق 26 يناير، فعاليات الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، لموسم 2024-2025، بإقامة 4 مباريات مثيرة.

ويتصدر نابولي ترتيب جدول الدوري الإيطالي بعد فوزه مساء أمس على نظيره يوفنتوس بهدفين مقابل هدف، برصيد 53 نقطة من 22 مباراة، بفارق 6 نقاط عن صاحب مركز الوصافة فريق إنتر ميلان والذث يمتلك في رصيد 47 نقطة من 20 مواجهة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد في الكالتشيو والقنوات الناقلة لها

-ميلان ضد بارما.. تقام المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت مصر وفلسطين، وتُذاع المواجهة على قناة AD SPORTS Premium1.

-أودينيزي ضد روما.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر وفلسطين، وتنقل المباراة على قناة AD SPORTS Premium1.

-ليتشي ضد إنتر ميلان.. من المقرر أن تنطلق أحداث اللقاء في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium1.

-لاتسيو ضد فيورنتينا.. تنطلق أحداث المواجهة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر وفلسطين، وتنقل على قناة AD SPORTS Premium1.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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