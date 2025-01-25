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أحمد جودة - القاهرة -

أبدى مدرب بلجيكا الجديد، الفرنسي رودي غارسيا، تفاؤله اليوم بشأن إمكانية استعادة حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، تيبو كورتوا، للمنتخب، بعد رفضه الانضمام إليه بسبب خلاف مع المدرب السابق دومينيكو تيديسكو.

مدرب بلجيكا الجديد يطلب ود كورتوا ويتواصل مع هازارد

وقال غارسيا في أول مؤتمر صحفي له كمدرب للفريق: "نغطي بشكل جيد حراسة المرمى، ولكن من الواضح أنه سيكون من الرائع أن يكون لدينا أفضل حارس مرمى في العالم، المؤشرات إيجابية، كورتوا سيحظى بفرصة التعبير عن نفسه، نحن نعتمد عليه، هذا أمر مؤكد، سنرى ما يخبئه لنا المستقبل القريب".

كما أشار المدرب السابق لموناكو وأولمبيك مارسيليا وروما، البالغ من العمر 60 عامًا، إلى أنه دخل في اتصالات مع لاعبين دوليين بلجيكيين سابقين آخرين لمساعدته في الجهاز الفني.

وكشف "تحدثت كثيرًا مع إيدين (هازارد) الذي سيكون جزءًا من هذه المغامرة".

ويعرف المدرب الفرنسي قائد المنتخب البلجيكي السابق جيدًا، حيث كان هازارد نجم ليل في بداية العقد الماضي عندما كان رودي غارسيا مدربًا للنادي الفرنسي.

وقال عن هازارد "من المثير للاهتمام بالنسبة لي أن أحظى بدعم أحد أفضل اللاعبين في تاريخ البلاد".

وكان آخر فريق يقوده رودي (60 عامًا) هو نابولي الإيطالي ورحل عنه في أواخر 2023، وقبلها كان مدربًا للنصر السعودي.

وتعد هذه أول تجربة لرودي غارسيا في قيادة المنتخبات.