نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة حمزة المثلوثي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم الإصابة التي تعرض لها حمزة المثلوثي مدافع الأبيض خلال مباراة اليوم أمام مودرن سبورت في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد أسامة إن حمزة المثلوثي تعرض لإصابة في الركبة، وسيخضع اللاعب لأشعة خلال ساعات للوقوف على التشخيص النهائي.

وكان المثلوثي تعرض للإصابة في الدقائق الأخيرة من أحداث مباراة الزمالك أمام موردن سبورت، وشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلًا منه.

