نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر داخل الرجاء المغربي لـ "دوت الخليج الرياضي".. الأهلي لم يطلب ضم بلعمري واللاعب عقده مستمر حتى 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تردد في الفترة الأخيرة أنباء عن رغبة النادي الأهلي في ضم أحد نجوم نادي الرجاء المغربي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم مركز الظهير الأيسر في الموسم الحالي في ظل الإصابات التي تضرب لاعبي الأحمر.

وارتبط اسم يوسف بلعمري، الظهير الأيسر لنادي الرجاء بالانتقال إلى بطل إفريقيا، خلال الميركاتو الشتوي الجاري لتدعيم هذا المركز في ظل غموض موقف المغربي يحيى عطية الله والتونسي علي معلول.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الرجاء

وحرص دوت الخليج الرياضي على توضيح حقيقة مفاوضات الأهلي مع بلعمري لاعب نادي الرجاء، ومدى صحة التقارير التي أكدت وجود اتفاق بين الجانبين، حيث أكد مصدر مسؤول داخل إدارة الرجاء رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة:" الأهلي لم يطلب رسميا ضم يوسف بلعمري".

وتابع:" بلعمري يعد واحد من النجوم الأساسية داخل الرجاء والاستغناء عنه سيكون مستحيل، ربما حدث تواصل مع اللاعب ولكن لا يوجد أي حديث مع الإدارة".

وأختتم:" يوسف بلعمري ينتهي عقده في موسم 2026، ولا أعتقد أن اللاعب سيرحل عن الفريق قبل هذا التاريخ".

على جانب آخر، أكدت التقارير المغربية أن اللاعب قرر تأجيل مفاوضات الأهلي في الفترة الماضية، لحين استقرار إدارة الرجاء التي تعاني من تخبطات وفترة عدن استقرار على الجانب الإداري.