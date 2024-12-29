انت الأن تتابع خبر مفاجأة مدوية.. تطورات جديدة في مفاوضات السويحلي الليبي مع كهربا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف نادي السويحلي الليبي عن مفاجأة جديدة في مفاوضاته مع النادي الأهلي المصري، حيث أعلن عن تقديمه عرضًا رسميًا للتعاقد مع محمود كهربا، لاعب الفريق الكروي الأول.

وفي تصريحات إعلامية عبر قناة “إم بي سي مصر 2″،

أكد وليد الترهوني، المدير الرياضي لنادي السويحلي، أن هناك اهتمامًا حقيقيًا من جانب النادي بضم كهربا، لكنه أوضح أنه حتى الآن لا يوجد أي شيء رسمي بشأن الصفقة وأكد الترهوني أن كهربا هو لاعب كبير وله تاريخ مميز، مشيرًا إلى أن النادي يأمل في ضمه إلى صفوفه.

وفيما يتعلق بالمفاوضات، أضاف الترهوني أن هناك اتصالات جارية مع وكلاء اللاعب، وأن كهربا أبدى ترحيبًا بالانتقال إلى السويحلي وأشار إلى أنه من المحتمل أن يتم التقدم بعرض رسمي للنادي الأهلي في الأيام القليلة القادمة.

مفاوضات مع السولية لم تكتمل

وبخصوص التفاوض مع لاعب آخر من الأهلي، كشف الترهوني عن اقتراب نادي السويحلي من التعاقد مع عمرو السولية في وقت سابق، لكنه أضاف أن المفاوضات مع السولية لم تكلل بالنجاح وأكد أن النادي كان قريبًا من التوصل إلى اتفاق مع اللاعب، لكن الأمور توقفت في اللحظات الأخيرة.

مستقبل كهربا مع الأهلي