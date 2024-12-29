انت الأن تتابع خبر رسميا.. خليل أموت حكماً لمباراة الأخضر وعمان في خليجي26 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر الاتحاد الخليجي لكرة القدم، على إسناد مباراة الأخضر أمام عمان، للحكم التركي خليل أموت، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من بطولة خليجي 26، والتي تقام مساء يوم الثلاثاء المقبل.

وقرر الاتحاد الخليجي إسناد مباراة الأخضر أمام عمان للحكم الدولي خليل أموت، وذلك من أجل إدارة المباراة، والتي تحظي بمتابعة كبيرة خلال الفترة الحالية.

هدفان يفصلان عبدالله الحمدان عن رقم تاريخي في كأس الخليج

الأخضر 2024.. بين تجربة مانشيني ومهمة رينارد الصعبة

وفاز منتخب السعودي في اللقاء الأخير على حساب العراق، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة خليجي26.

بينما نجح المنتخب العماني في التأهل في المركز الاول بجدول ترتيب المجموعة، بعدما نجح في الانتصار في مباراة، والتعادل في مباراتين.