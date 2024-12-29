المنتخب السعودي إلى نصف نهائي خليجي 26 بالكويت

الكويت - العمانية: تأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 26" بالكويت بعد فوزه على نظيره العراقي 3 / 1 في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية من البطولة.

تقدم المنتخب السعودي بهدف سالم الدوسري في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، وأدرك مهند علي التعادل للعراق في الدقيقة 64، قبل أن يسجل عبد الله الحمدان هدفين بعد مشاركته بديلا في الدقيقتين 81 و86 ليمنح فريقه فوزا ثمينا تأهل به للدور قبل النهائي رفقة المنتخب البحريني.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط متساويا مع البحرين، بينما تجمد رصيد المنتخب العراقي عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير، ليودع حامل اللقب البطولة من الدور الأول.

وفي المباراة الثانية أنهى المنتخب اليمني مشواره في البطولة بفوز مثير على نظيره البحريني 2 / 1 في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية.

وتقدم المنتخب اليمني بهدف عكسي سجله ناصر محمدوه الغواشي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 41 لكن محمد الرميحي أدرك التعادل للمنتخب البحريني في الدقيقة 62.

ولعب المنتخب البحريني بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 73 لطرد سيد مهدي باقر، ليستغل المنتخب اليمني هذا النقص العددي في صفوف خصمه ويخطف هدف الفوز قبل دقيقتين من النهاية بواسطة هارون يوسف الزبيدي.

وكان المنتخب البحريني ضمن التأهل إلى المربع الذهبي من قبل المباراة قبل أن ينهي مشواره في دور المجموعات بالخسارة أمام نظيره اليمني.

وتوقف رصيد المنتخب البحريني عند ست نقاط بالتساوي مع منتخب السعودية، في الوقت الذي ودع فيه منتخب اليمن البطولة مبكرا، قبل أن يحصد أول ثلاث نقاط له في البطولة.

وتُقام مباراتا نصف نهائي خليجي ٢٦ يوم الثلاثاء المقبل، حيث يواجه منتخبنا الوطني نظيره السعودي والمنتخب البحريني يلاقي نظيره الكويتي.