البعثة تحتفي بالمحارب حارب

احتفلت صباح أمس بعثة منتخبنا برئاسة محسن المسروري والجهازين الفني والإداري واللاعبين بتكريم اللاعب (المحارب) حارب السعدي ، وذلك بمناسبة تخطية حاجز المباراة رقم (100) في تاريخ مشاركته مع الأحمر العماني ، وتعد هذه لفته طيبة من البعثة في تقدير اللاعبين بمثل هذه الاحتفاليات ، سواء مناسبات أعياد الميلاد أو تحقيق لقب ما ، وهو الأمر الذي يثلج صدور اللاعبين ويمنحهم طاقة إيجابية إضافية لتقديم الأفضل في المشوار القادم مع الأحمر العماني .

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